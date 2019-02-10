У Карасева серьезная травма. Он покинул сбор арбитров премьер-лиги

Судья Сергей Карасев уехал со сбора арбитров российской премьер-лиги, который проходит с 4 февраля в Турции.

Рефери получил серьезную травму, которая не позволила ему сдать нормативы по физической подготовке – тест ФИФА. У Карасева разрыв одной из мышц бедра. По предварительным прогнозам, он пропустит не менее трех недель. Таким образом, в феврале 39-летний россиянин не сможет работать на играх еврокубков.

Кроме него нормативы не выполнили Алексей Матюнин (у него тоже травма ноги) и Вячеслав Семенов. (Александр Бобров)​