«У Доменико получится. Он как минимум завершит этот сезон в «Спартаке». Томас Цорн оценил перспективы Тедеско

Экс-гендиректор «Спартака» Томас Цорн оценил перспективы главного тренера команды Доменико Тедеско.

— После вашего ухода, отставки бывшего главы департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Лисина сразу же пошли разговоры, что следующий — Тедеско. Вы говорили тогда с Доменико?

— Главный тренер всегда отвечает за результат. Если команда играет хорошо, причин убирать его нет. Если же станет выступать хуже, решение принимать клубу: идет ли все по намеченному пути или нет. Думаю, у Доменико получится, и он как минимум завершит этот сезон в «Спартаке». Видно, что многие вещи, которые планировались ранее, сейчас приходят в норму — например, владение мячом. И причины понятны: ребята адаптировались, Доменико дали время донести до команды свою философию и привить ей свой стиль. Так что слухи о том, кто уйдет следующим, нельзя просто так генерировать по цепочке. Это покажут время и результат.

— Контракт Тедеско заканчивается в конце сезоне. На ваш взгляд, Доменико следующим летом продлит соглашение или покинет «Спартак»?

— Если исходить из того плана, что был у меня, Доменико — тренер на долгие годы. Сейчас видно, что он реально может дать результат. И я знаю, что Тедеско очень профессионален по отношению к работе. Как бы сильно ни штормило и раскачивало корабль, Доменико придерживается своего курса. И не думаю, что принимал бы все, что происходит, так близко к сердцу, если бы хотел быстро куда-то уйти.

Я видел последнюю пресс-конференцию, где Тедеско говорил на русском. Он с самого начала пытался вставлять в речь русские фразы и продолжает учить язык. Но тут целая часть общения прошла на русском. Вряд ли человек делал бы это, если бы не связывал будущее с клубом и страной. Поэтому, повторю, надеюсь, Доменико будет работать в «Спартаке» долгие годы. Верю в успех этого союза. (Максим Алланазаров, Артем Калинин)

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