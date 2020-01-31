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У Александра Ташаева обнаружена травма

14:07
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У полузащитника «Рубина» Александра Ташаева обнаружена травма. Игрок почувствовал болевое ощущение, после чего было диагностировано повреждение, не позволяющее принимать участие в тренировках, сообщает Twitter казанцев.

Футболист уже покинул расположение клуба и отправился в Германию для выполнения дальнейшего обследования.

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