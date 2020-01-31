У Александра Ташаева обнаружена травма

У полузащитника «Рубина» Александра Ташаева обнаружена травма. Игрок почувствовал болевое ощущение, после чего было диагностировано повреждение, не позволяющее принимать участие в тренировках, сообщает Twitter казанцев.

Футболист уже покинул расположение клуба и отправился в Германию для выполнения дальнейшего обследования.