У Александра Ташаева обнаружена травма
14:07
У полузащитника «Рубина» Александра Ташаева обнаружена травма. Игрок почувствовал болевое ощущение, после чего было диагностировано повреждение, не позволяющее принимать участие в тренировках, сообщает Twitter казанцев.
Футболист уже покинул расположение клуба и отправился в Германию для выполнения дальнейшего обследования.
У Александра Ташаева обнаружена травма.— «Рубин» Казань (@fcrk) January 31, 2020
Саша почувствовал болевое ощущение, после чего было диагностировано повреждение, не позволяющее принимать участие в тренировках.
Футболист уже покинул расположение клуба и отправился в Германию для выполнения дальнейшего обследования. pic.twitter.com/18neu0xKqH
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