У «Акрона» появится современная тренировочная база в Тольятти
На территории стадиона «Торпедо» в Тольятти будет создана современная спортивная база для «Акрона». Об этом сообщил владелец клуба Павел Морозов во время «Акрон он эйр», посвященный Fonfest Семилетию в честь дня рождения команды.
«Согласно условиям концессионного соглашения мы возьмем земельный участок и находящееся рядом аварийное здание гостиницы — и приведем все в порядок. Здание отремонтируем, около него появится шесть футбольных полей. Планируем пока четыре с искусственным покрытием, еще два — с натуральным. Гостиница и четыре поля станут базой ФК «Акрон», а еще два поля передадим для занятий детям. Все, кто захочет там заниматься спортом, получат такую возможность», — сказал Морозов.
В 2025 году планируется построить и ввести в эксплуатацию два натуральных, а также одно искусственное поле. Помимо обновления спортивной инфраструктуры запланирована реконструкция гостиничного комплекса, который станет основой учебно-тренировочного центра. Согласно проекту в здании будут расположены кабинет с необходимым оборудованием для непрерывной работы медицинского штаба, тренажерный зал, зал для теории, кабинеты тренерского штаба, а также зона для питания.
Объем капитальных вложений на создание инфраструктуры и реконструкцию текущих объектов составит не менее 404 миллионов рублей.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
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2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|20
|1
|5