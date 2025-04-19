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У «Акрона» появится современная тренировочная база в Тольятти

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Павел Морозов (справа) в студии «Акрон он эйр».
Фото пресс-служба Fonbet

На территории стадиона «Торпедо» в Тольятти будет создана современная спортивная база для «Акрона». Об этом сообщил владелец клуба Павел Морозов во время «Акрон он эйр», посвященный Fonfest Семилетию в честь дня рождения команды.

«Согласно условиям концессионного соглашения мы возьмем земельный участок и находящееся рядом аварийное здание гостиницы — и приведем все в порядок. Здание отремонтируем, около него появится шесть футбольных полей. Планируем пока четыре с искусственным покрытием, еще два — с натуральным. Гостиница и четыре поля станут базой ФК «Акрон», а еще два поля передадим для занятий детям. Все, кто захочет там заниматься спортом, получат такую возможность», — сказал Морозов.

Фото пресс-служба Fonbet

В 2025 году планируется построить и ввести в эксплуатацию два натуральных, а также одно искусственное поле. Помимо обновления спортивной инфраструктуры запланирована реконструкция гостиничного комплекса, который станет основой учебно-тренировочного центра. Согласно проекту в здании будут расположены кабинет с необходимым оборудованием для непрерывной работы медицинского штаба, тренажерный зал, зал для теории, кабинеты тренерского штаба, а также зона для питания.

Объем капитальных вложений на создание инфраструктуры и реконструкцию текущих объектов составит не менее 404 миллионов рублей.

ФК Акрон
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1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
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Акрон – Спартак
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Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
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Факел – Ростов
 - : -
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