Тюкавин о капитанской повязке в «Динамо»: «Буду очень рад этому, не откажусь»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о капитанской повязке.

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о подписании нового контракта с форвардом до лета 2028 года.

«Помню матч с «Уралом», было приятно выйти с капитанской повязкой. Не знаю, как сложится — но не откажусь, буду очень рад этому», — сказал Тюкавин.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.