"Ты просто набиваешь себе цену". "Я думал, ты уже не закончишь". Девич и Натхо троллят Наваса

Бывшие футболисты "Рубина" Марко Девич и Бибрас Натхо обратились к защитнику Сесару Навасу. Сегодня, в день 39-летия, испанец объявил о завершении карьеры.

- Я знаю, что это шутка, что ты как всегда еще годик будешь играть, - сказал Девич в видеообращении. - Как всегда набиваешь себе цену и сейчас где-то в офисе просишь, чтобы больше дали. Но на всякий случай расскажу, каким ты был.

Надеюсь, ты останешься таким же позитивным и будешь хорошим папой, мужем. Ты сам знаешь,что был не высококлассным футболистом. Тебе повезло работать с тренером, который превратил тебя из среднего в хорошего футболиста. Было легко против тебя играть на тренировках. На игре очень тяжело. От всей души желаю всего наилучшего, обнимаю тебя и желаю, чтобы в первую очередь в семье было все хорошо.

Марко Девич – Цезарю Навасу: "Я знаю, что это шутка и ты, как всегда, будешь ещё годик играть" 😁#GraciasElCapitan pic.twitter.com/ObLTPDHYaf – "Рубин" Казань (@fcrk) 14 февраля 2019 г.

- Вот и пришло твое время заканчивать карьеру. Я думал, ты уже никогда не закончишь и будешь играть всю жизнь. Но ты все же решил. Думаю, после такой шикарной и успешной карьеры, хорошо бы, чтобы в каждой команде был такой человек как ты. Желаю от чистого сердца всего самого хорошего в послефутбольнй жизни, - сказал Бибрас Натхо.