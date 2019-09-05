Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «Чемпионат.com» рассказал о том, как проходили переговоры о подписании нового контракта со своим бывшим клубом «Спартаком». Игрок намекнул, что представители красно-белых предлагали ему разные условия соглашения.

— После чемпионского сезона агентская стороны вновь изъявила желание поучаствовать в подписании контракта. Я ответил: «Хорошо, давайте, но я хочу определенные условия». В течение трех месяцев они пытались договориться с клубом, но не смогли. Предлагали мне существенно меньшие суммы, говорили, что рынок упал, что мои цифры нереальные. Хотя ничего особенного в запросах не было. Мы в команде общаемся друг с другом и знаем примерно, у кого какие зарплаты. И ребята в то время подписывали контракты, сравнимые с тем, который хотел я. Кто-то получал даже больше, — цитирует Глушакова «Чемпионат.com». — Я пошел к Федуну? Нет, я ни к кому не ходил. Хотя агенты мне довольно грубо сказали, что раз тебе цифра не нравится, то я могу отправляться на три буквы и договариваться сам. Я ответил: «Ок, хорошо». Но для меня в тот момент вообще было важнее понять, что происходит. «Спартак» вроде неплохо играл, у меня самого многое получалось — забивал, приносил очки команде. Так почему вдруг капитан команды оказался не заслуживающим такого же отношения, как другие футболисты, которые имели аналогичные или улучшенные контракты?

И вот после матча с «Рубином», когда мы выиграли 1:0, а я отдал голевую передачу, в раздевалку зашел Федун. Мы сидели и праздновали победу, а он при всех мне сказал: «Ты что вообще творишь, почему не подписываешь? Я ж тебе та-а-акие условия предлагаю»! Я спросил: «Какие условия?». И мы вышли с ним поговорить. Федун был очень удивлен и назвал совсем другую цифру — не ту, которую мне назвали агенты. Я тут же ответил, что на таких условиях готов сразу же подписать контракт. Мы пожали друг другу руки, Леонид Арнольдович позвонил вице-президенту Измайлову, вызвал его и сказал: «К утру сделай контракт». Подписали — и после этого все и началось.

Напомним, что 32-летний Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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