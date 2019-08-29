Twitter ЦСКА приветствовал трансфер Гогуа оригинальным видео

Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА. Контракт с 25-летним ивуарийцем рассчитан на четыре года.

Официальный Twitter московского клуба отреагировал на эту новость оригинальным видео.

Вы же не думали, что #CSKATV оставит вас без видео ? #СГ27 pic.twitter.com/eFkVzC1nXP — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 29, 2019

В текущем сезоне Гогуа принял участие в пяти матчах «Тамбова» и забил два гола. Футболист выступал за клуб-новичок чемпионата России с июля 2019-го.

Ранее Гогуа играл за «Партизан», «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.