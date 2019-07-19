"Тулуза" объявила о переходе Рохеля из "Крыльев Советов"

Защитник Агустин Рохель перешел из "Крыльев Советов" в "Тулузу", сообщает официальный сайт французского клуба. 21-летний уругваец заключил контракт на четыре года и будет играть под номером 18. Ранее гендиректор самарцев Виталий Шашков сообщил, что "Крылья" получили за игрока 2,5 миллиона евро.

Рохель перешел в "Крылья Советов" прошлым летом. В сезоне-2018/19 на счету 21-летнего уругвайца 14 матчей в РПЛ, 2 – в Олимп-Кубке России и 2 – в переходных играх за место в премьер-лиге против "Нижнего Новгорода".

В 2017 году Рохель в составе сборной Уругвая дошел до полуфинала молодежного чемпионата мира, в матче за бронзу команда уступила итальянцам.