Тульский "Арсенал" провел матч между администрацией клуба и болельщиками

Состоялся товарищеский матч между администрацией тульского "Арсенала" и болельщиками, сообщает официальный сайт клуба.

Игра завершилась победой администрации - 10:2. Хет-трик в активе старшего тренера команды Игоря Семшова. По голу на свой счет записали спортивный директор Андрей Рудаков и президент клуба Гурам Аджоев.

- Такие игры нужны не только болельщикам, но и нам, - сказал Аджоев. - Они объединяют и помогают понять друг друга. У фанатов есть возможность пообщаться и узнать ответы на интересующие их вопросы. Мы с 12-м игроком - одна большая семья. Очень рад, что добрая традиция продолжается из года в год.

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