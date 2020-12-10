Тульский «Арсенал» проведет зимние сборы в Турции

Тульский «Арсенал» на официальном сайте сообщил о планах на зимние сборы.

11 января 2021 года туляки начнут подготовку к весенней части чемпионата России. С 12 по 24 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Второй сбор, с 28 января по 7 февраля, также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 11 февраля и завершится 26 февраля.

«Арсенал» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.