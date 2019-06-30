Тубич посетил матч "Краснодар" - "Ростов"

Бывший защитник "Краснодара" Неманья Тубич посетил матч кубанцев против "Ростова" на товарищеском турнире в Австрии. "Краснодар" выиграл встречу со счетом 3:0.
Тубич защищал цвета "Краснодара" с 2011 по 2014 год, последним клубом для серба стал "СКА-Хабаровск", который он покинул летом 2018 года.
Неманья Тубич специально приехал повидаться с бывшими партнёрами по команде 😉— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 июня 2019 г.
Порадовали друга «быки» и результатом матча👌#Сборы2019 #БыкиНаСборах #КраснодарРостов #КубокПариМатчПремьер pic.twitter.com/UbcDyxoNNY
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