Тренировочный день «Зенита» в Дохе: Кокорин в зале и на поле

«Зенит» продолжает подготовку к весенней части сезона-2019/20. В основной группе работает и нападающий Александр Кокорин. Ранее сообщалось, что петербуржцы отдадут форварда в аренду в «Сочи». Однако главный тренер Сергей Семак не намерен расставаться с футболистом. Против и сам Кокорин, судя по словам его агента и отчима Кирилла Логинова.

21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Вечером нападающий попал в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). В этой игре Александр оформил хет-трик и вывел свою команду с капитанской повязкой.