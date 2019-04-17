Тренеры ДЮСШ ЦСКА сфотографировались с Моуринью

Команда ДЮСШ ЦСКА 2004 года рождения (тренеры – Максим Боков и Ролан Гусев) вылетела в Испанию, где примет участие в международном турнире East Mallorca Cup. По пути тренерский штаб встретил известного португальского специалиста Жозе Моуринью и сфотографировался с ним, сообщает официальный Твиттер клуба.

Команда #школаЦСКА 2004 года рождения сегодня отправилась в Испанию на международный турнир и по пути армейцы встретили Жозе Моуринью 😃 https://t.co/QYJ4QuyRDj pic.twitter.com/nf00e4DiJ9 – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 апреля 2019 г.

Напомним, после увольнения из "МЮ" Моуринью работает экспертом телеканала RT. Ранее сообщалось о его возможном возвращении в "Реал", но в итоге команду вновь возглавил Зинедин Зидан.

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