02:37 | Футбол — РПЛ

Тренеры ДЮСШ ЦСКА сфотографировались с Моуринью

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Команда ДЮСШ ЦСКА 2004 года рождения (тренеры – Максим Боков и Ролан Гусев) вылетела в Испанию, где примет участие в международном турнире East Mallorca Cup. По пути тренерский штаб встретил известного португальского специалиста Жозе Моуринью и сфотографировался с ним, сообщает официальный Твиттер клуба.

Напомним, после увольнения из "МЮ" Моуринью работает экспертом телеканала RT. Ранее сообщалось о его возможном возвращении в "Реал", но в итоге команду вновь возглавил Зинедин Зидан.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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