Тренер «Урала» назвал задачу на сезон

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев назвал задачу команды на предстоящий сезон Тинькофф РПЛ.

— Выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Желательно, чтобы мы сделали качественный скачок и в плане игры, и в плане результата, — сказал Матвеев.

«Урал» занял 11-е место по итогам чемпионата РПЛ сезона-2019/20. В полуфинале Кубка России «Урал» уступил «Химкам», после чего в отставку ушел главный тренер Дмитрий Парфенов.