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Тренер «Урала» назвал задачу на сезон

13:25
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев назвал задачу команды на предстоящий сезон Тинькофф РПЛ.

— Выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Желательно, чтобы мы сделали качественный скачок и в плане игры, и в плане результата, — сказал Матвеев.

«Урал» занял 11-е место по итогам чемпионата РПЛ сезона-2019/20. В полуфинале Кубка России «Урал» уступил «Химкам», после чего в отставку ушел главный тренер Дмитрий Парфенов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9135715

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