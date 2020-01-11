Тренер «Тамбова» хотел бы пригласить в команду Жиркова

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что хотел бы видеть в команде полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова. 36-летний Жирков является уроженцем Тамбова и воспитанником местной футбольной школы.

— Новички будут?

— Обязательно! Активно просматриваем, ищем, — цитирует тренера «Аргументы недели».

— С вашим бюджетом вариантов не так много?

— Ориентируемся на молодых, амбициозных ребят, которые хотят проявить себя. Это наш путь. Слава богу, есть из кого выбирать.

— С Жирковым вроде «Зенит» не будет продлевать контракт, вот было бы здорово его в Тамбов заполучить!

— Такая идея есть. Если Юра согласится — с удовольствием.

— Он же ваш старый дружбан...

— Не скажу, что друзья, но вместе играли, он — молодой, я уже заканчивал карьеру. Разница в возрасте была приличная. Мне — тридцать три, ему — двадцать.