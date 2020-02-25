Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды

Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.

— Стартовый состав остается для всех загадкой. Это способ запутать соперников?

— Все, что мы делаем, это часть плана. У нас есть план. Мы ему следуем. Эти сборы — достаточно долгие, не такие короткие, как в Германии. На первом сборе решили обойтись без товарищеских матчей. Хотели больше внимания уделить физподготовке. Если ты не готов физически, то проводить матч не имеет никакого смысла.

Сейчас сыграли все, каждому игроку даем шанс. Если кто-то сможет удивить своей игрой на сборах, то почему бы и нет. В конце концов в стартовом составе окажутся те, кто лучше всех проявил себя на сборах и заслуживает этого.