Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал, почему не смог работать с Тедеско в «Шальке». Немец возглавлял команду с 2017 по 2019 год.

— Почему же тогда ваша связка позже распадалась?

— Мы добивались успеха с командой U-17. Выиграли южный дивизион, несмотря на хорошую конкуренцию со стороны тех же «Баварии» и «Хоффенхайма». Потом вышли в финал на первенстве Германии, где уступили «Боруссии» Дортмунд с Пулишичем, Бруном Ларсеном и другими. Соперника тренировал Ханнес Вольф — известный нынче тренер. Он возглавлял «Штутгарт», «Гамбург», а теперь успешно трудится с «Генком». После того сезона Тедеско сделал такое предложение: я становлюсь главным тренером в нашей команде, а Доменико моим помощником. Поскольку он уже обучался на лицензию Pro, это отнимало довольно много времени. А мне только предстояло поступать, и пост главного тренера как раз позволял выполнить требования для подачи документов на получение лицензии. Но в клубе на это не пошли. Тедеско перебрался в «Хоффенхайм», я же через некоторое время стал помощником в команде регионал-лиги «Штутгарт II». Эта позиция также давала возможность обучения на Pro. А спустя еще некоторое время я возглавил резервную команду клуба.

— Доменико вас звал с собой в «Шальке»?

— Мы контактировали на эту тему. Но по семейным соображениям пришлось отказать. Моя жена ждала нашего четвертого ребенка, плюс мы строили дом рядом со Штутгартом, так что все бросить и уехать в Гельзенкирхен я просто не мог. В одиночку супруга бы не справилась. (Константин Алексеев)

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