Тренер "Анжи" Жидков: "Сыграли в силу возможностей"

Тренер вратарей "Анжи" Александр Жидков прокомментировал итог матча 29-го тура РПЛ против "Рубина" (0:0). По его словам, команда проявила высокую самоотдачу. "Анжи" уже лишился шансов сохранить место в РПЛ.

- Сыграли в силу возможностей. Тяжело без мяча играть, - сказал Жидков в эфире "Матч премьер". - Оборонялись большую часть времени. На установке ребятам сказали успевать выходить из-под прессинга. Мало сегодня это удавалось, тяжеловато, конечно. Создавали контратаки, но имели мало моментов, всего два за игру.

- А чем довольны по итогам игры?

- Самоотдачей ребят. Все старались. Тяжело было.

