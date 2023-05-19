Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение об Александре Григоряне.

— Вот вам история: «Локомотив» проигрывает, Игорь Волчок приходит в раздевалку и своему нападающему: «Пискунов! Я тебе сейчас как ****!» Ударю — в смысле. А тот глаза поднял: «Я тебе так **** - ты у меня волчком крутиться будешь!» Впрочем, это все детский лепет по сравнению с тем, что устроил года два назад в раздевалке своей команды Григорян. Видели ролик в интернете?

— Кто ж не видел.

— Я посмотрел и ужаснулся! Сильные слова должны быть к месту. А тут... Мат через слово! И этот человек называет себя тренером? Его еще на телевидение приглашают. Сидит с умным видом в студии, рассуждает о футболе. Эксперт, мля!