Дмитрий Кузнецов вспомнил матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Рубин»: «Повздорил с Клоппом на «Энфилде»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист Ла Лиги в интервью «СЭ» вспомнил о матче Лиги Европы «Ливерпуль» — «Рубин», когда помогал Валерию Чалому в штабе казанцев, и они сыграли вничью с английским грандом.

— Конечно, я запомнил тот день, — начал Кузнецов. — Играть с «Ливерпулем» на «Энфилде», когда ты приходишь — и уже за час до матча стадион полон и поет «Ты никогда не будешь один...» Это что-то, это так трогает эмоционально! Такое давление чувствуешь... И лавки там, наверное, в метре друг от друга. Ты можешь руку вытянуть — и схватить тренера соперников, ха-ха. Незабываемые эмоции — да еще и результат хороший. Такие выезды запоминаются.

— С Клоппом чуть-чуть удалось пообщаться?

— Даже повздорили с ним там, на «Энфилде». Из-за того, что судья два раза не удалил Лаллану, хотя до этого нашего Кузьмина выгнал вообще ни за что. Видишь, как действует «Энфилд» на судей! И тем не менее мы, играя больше тайма в меньшинстве, такому сопернику не проиграли.

А потом, когда они приехали в Казань, я разминал «Рубин» перед игрой, он вышел и говорит мне: «Здорово!» Отвечаю «Здорово! Здесь-то поспокойнее будешь себя вести?» Улыбнулись друг другу. Кто старое помянет, тому глаз вон! Просто эмоции были, — сказал Кузнецов «СЭ».

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