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Дмитрий Кузнецов вспомнил матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Рубин»: «Повздорил с Клоппом на «Энфилде»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист Ла Лиги в интервью «СЭ» вспомнил о матче Лиги Европы «Ливерпуль» — «Рубин», когда помогал Валерию Чалому в штабе казанцев, и они сыграли вничью с английским грандом.

— Конечно, я запомнил тот день, — начал Кузнецов. — Играть с «Ливерпулем» на «Энфилде», когда ты приходишь — и уже за час до матча стадион полон и поет «Ты никогда не будешь один...» Это что-то, это так трогает эмоционально! Такое давление чувствуешь... И лавки там, наверное, в метре друг от друга. Ты можешь руку вытянуть — и схватить тренера соперников, ха-ха. Незабываемые эмоции — да еще и результат хороший. Такие выезды запоминаются.

— С Клоппом чуть-чуть удалось пообщаться?

— Даже повздорили с ним там, на «Энфилде». Из-за того, что судья два раза не удалил Лаллану, хотя до этого нашего Кузьмина выгнал вообще ни за что. Видишь, как действует «Энфилд» на судей! И тем не менее мы, играя больше тайма в меньшинстве, такому сопернику не проиграли.

А потом, когда они приехали в Казань, я разминал «Рубин» перед игрой, он вышел и говорит мне: «Здорово!» Отвечаю «Здорово! Здесь-то поспокойнее будешь себя вести?» Улыбнулись друг другу. Кто старое помянет, тому глаз вон! Просто эмоции были, — сказал Кузнецов «СЭ».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Кузнецов
Юрген Клопп
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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