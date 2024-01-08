Кузнецов: «Тренеры в пяти наших командах не дают результат, их в шестую назначают»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист Ла Лиги в интервью «СЭ» порассуждал о том, что ему не дают шансов как главному тренеру, несмотря на наличие лицензии Pro.

— Это же не от меня зависит, а от людей, которые их ставят, за них хлопочут. Значит, там считают, что они достойны, а другие — нет. И потом, как-то так получается, что когда люди попадают в тренерскую обойму, то из нее долго уже не выпадают. Посмотрите, сколько примеров, когда ты из одной команды ушел — и через два дня пришел в другую.

А я всегда говорил, не в обиду тренерам: если в пяти командах у тебя нет результата и тебя берут в шестую — ты что, дашь в ней результат? Не стоит ли попробовать другого человека, которого еще не пробовали, — может, у него с первого раза получится? Но у других шансов нет. И вот это меня наводит на очень плохие мысли, — сказал Кузнецов «СЭ».

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