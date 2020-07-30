Transfermarkt назвал топ-10 дорогих игроков РПЛ

Портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих игроков Тинькофф РПЛ.

Возглавляет рейтинг нападающий «Зенита» Малком (30 миллионов евро). 2-3 места делят игроки ЦСКА Никола Влашич и Мариу Фернандес. Их стоимость оценивается в 22 миллиона.

На 4-5 местах Алексей Миранчук («Локомотив») и Сердар Азмун («Зенит») — по 18 миллионов. 6-7 позиции занимают Гжегож Крыховяк («Локомотив») и Вилмар Барриос («Зенит») — по 16 миллионов. Восьмая позиция у Федора Чалова (ЦСКА), которого оценили в 14 миллионов. Замыкают десятку игроки «Локомотива» Жоау Мариу (13 миллионов) и Дмитрий Баринов (12 млн).