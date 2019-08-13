Традиционную пресс-конференцию РПЛ перенесли из-за совещания в РФС

Пресс-конференцию руководства РПЛ, которая традиционно проводится по итогам каждого тура чемпионата России, перенесли на неопределенное время из-за совещания в РФС, сообщили "СЭ" в пресс-службе лиги. Общение с журналистами должно было пройти во вторник днем.

– Пресс-конференцию не отменили, а перенесли, – сообщил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Кечин. – Причина – совещание в РФС. Пресс-конференция состоится в ближайшее время, о дате и времени ее начала сообщим дополнительно.

Обычно на пресс-конференциях выступают руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин и спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин. (Александр Рогулев)