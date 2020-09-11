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«Тот еще отморозочек». Акинфеев вспомнил самого необычного игрока ЦСКА

15:40
Мусса Маазу. Фото Алексей Иванов
Мусса Маазу. Фото Алексей Иванов
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил времена нигерского форварда Муссы Маазу в команде.

«Самый непрофессиональный партнер? Ну тут сразу вспоминается Маазу. Вечер перед важной игрок, все сидят на базе. Он резко подрывается и говорит: «Все, у меня праздник, я побежал», — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу». — Вызвал себе такси, охрана пытается задержать, он через забор полез. Тот еще отморозочек».

За три года (с 2009 по 2012), пока Маазу принадлежал ЦСКА, он провел 15 матчей, в которых забил 3 мяча.

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