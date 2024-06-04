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Сегодня, 13:53

Тошич верит, что ЦСКА при Николиче будет бороться за самые высокие места

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера команды.

Во вторник, 4 июня, пресс-служба ЦСКА сообщила, что клуб и сербский тренер Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве. Контракт между сторонами будет заключен в ближайшее время.

«Я очень много хороших вещей слышал о Николиче. Следил за его карьерой. Мне нравится, как он видит футбол и разговаривает о нем. Он очень умный человек. Марко выигрывал трофеи в разных клубах. Для ЦСКА это важно, это клуб, где всегда борются за самые высокие места. Очень рад, что такой сильный специалист возглавил клуб. И надеюсь, что у Николича все получится, а ЦСКА будет находиться на самых высоких местах», — сказал Тошич «СЭ».

В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

В России Николич ранее возглавлял московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны. 3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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 24 1 9
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Пари Нижний Новгород

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