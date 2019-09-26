Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич рассказал о самом запоминающемся дерби в его карьере.

— До отъезда в «Манчестер Юнайтед» у меня было 4 дерби и ни одного из них я не проиграл, — признался серб в интервью Youtube-каналу КраСава. — Но самое запоминающееся дерби в моей жизни состоялось недавно, 4 месяца назад. Это был финал Кубка Сербии, и мы выиграли 1:0, хотя могли и больше. Все ждали, что «Црвена Звезда» выиграет этот трофей, и было видно, что футболисты еще до игры «вручили» кубок себе. О том, что у «Партизана» нет ни единого шанса, говорила вся страна. А тут мы вышли и возили их по полю. В том, что счет был только 1:0, была только наша вина.

Создается впечатление, что вся Сербия хочет, чтобы чемпионат выиграла «Црвена Звезда». Они неплохо выступают в Лиге чемпионов, у них много болельщиков, но мы сделаем все возможное, чтобы огорчить их. Ждите победы «Партизана»!

У меня бывали ситуации, когда я захожу в ресторан, а его официантом оказывается болельщик «Звезды». И он мне говорит: «подожди, я друга позову, он болеет за «Партизан», пусть он тебе лучше приносит покушать». Это, конечно, шутка. Проблем никогда не было.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).