"Топ-тренер, который помог мне". Ракицкий - об отношениях с Луческу

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил, что считает бывшего главного тренера сине-бело-голубых и "Шахтера" Мирчу Луческу великим человеком. 29-летний украинец играл под руководством румынского специалиста в составе "горняков".

- Луческу - великий человек, - сказал Ракицикий в интервью клубной пресс-службе. - Он - топ-тренер, который помог мне и сильно в меня поверил. С первых дней он мне полностью доверял. Он не побоялся поставить меня в состав, и я его не подвел.

Я советовался с Луческу перед переходом в "Зенит". А также с Толей (Тимощуком - Прим. "СЭ"). Хотя у меня и своя голова имеется.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" 28 января. Он подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года.

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