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Тоннель для Семака от «Зенита» в честь дня рождения

13:06
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«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором игроки петербургского клуба устроили тоннель главному тренеру команды Сергею Семаку. Сегодня Семаку исполнилось 44 года.

Семак стал первым человеком в истории отечественного футбола, выигрывавшему чемпионат России в качестве игрока и тренера. Также он единственный игрок, который становился чемпионом России в составе трех команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита».

В общей сложности бывший полузащитник является пятикратным чемпионом России, четырехкратным вице-чемпионом страны, обладателем Кубка России, а также бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России.

В качестве главного тренера специалист работал в «Зените» и «Уфе», а также был помощником Фабио Капелло и Леонида Слуцкого в сборной России. С петербургским клубом он стал чемпионом России-2018/19.

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