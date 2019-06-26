Томас Цорн: "Вокруг Глушакова с Комбаровым возник перебор негатива"

Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал решение клуба расстаться с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. В середине июня красно-белые официально расторгли контракты с обоими футболистами.

- Глушаков с Комбаровым многое дали "Спартаку", но в последнее время вокруг них возник перебор негатива, - сказал Цорн. - Для меня их уход – комбинация из того, что нужно проводить смену поколений и избавляться от неблагоприятного фона вокруг клуба. Считаю, мы неплохо справились, расстались с ребятами на хорошей ноте. Они не вставали в позу. (Сергей Егоров)

Интервью Цорна