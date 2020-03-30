Томас Цорн: «Спартак» должен усилиться точечно. С легионерами у нас полный порядок»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, какой должна быть кадровая политика команды.

— У нас произошло много кадровых изменений летом прошлого года, теперь мы должны усилятся точечно, — цитирует Цорна Transfermarkt. — С легионерами у нас на самом деле полный порядок, не нужно производить много изменений. Кроме того, благодаря нашей хорошей работы с молодежью, у нас есть много талантов, которые мы хотим развивать.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков в 22 матчах.