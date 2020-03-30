Томас Цорн: «Спартак» должен усилиться точечно. С легионерами у нас полный порядок»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, какой должна быть кадровая политика команды.
— У нас произошло много кадровых изменений летом прошлого года, теперь мы должны усилятся точечно, — цитирует Цорна Transfermarkt. — С легионерами у нас на самом деле полный порядок, не нужно производить много изменений. Кроме того, благодаря нашей хорошей работы с молодежью, у нас есть много талантов, которые мы хотим развивать.
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков в 22 матчах.
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