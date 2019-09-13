Томас Цорн рассказал, сколько «Спартак» тратит на выплаты агентам

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о расходах клуба на выплаты агентам.

— В прошлом году клуб выплатил 700 миллионов посредникам. Возможно ли, что при вас сумма будет такой же?



— Возможно, если мы возьмем 40 футболистов... При продлении контрактов мы не платили агентских. А при трансферах не вышли за пределы внутреннего регламента клуба — не выше 10% от фиксированной зарплаты футболиста. Если контракт игрока — миллион в год, а договор на три года, то агентские — 300 тысяч. Сумма трансфера к агентским отношения не имеет.



— Что значит фраза Федуна о том, что у Ломовицкого очень сильный агент, поэтому его продлили.



— Ломовицкого продлили в декабре, когда меня в клубе не было.



— А Мелкадзе платили премию за подпись?



— Нет. Это наш футболист, продлили на хороших условиях. Знаю, что в агентской среде формируется мнение, что мы платили агентские. Но их нет. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь