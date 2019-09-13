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Томас Цорн рассказал, сколько «Спартак» тратит на выплаты агентам

20:55
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о расходах клуба на выплаты агентам.

— В прошлом году клуб выплатил 700 миллионов посредникам. Возможно ли, что при вас сумма будет такой же?

— Возможно, если мы возьмем 40 футболистов... При продлении контрактов мы не платили агентских. А при трансферах не вышли за пределы внутреннего регламента клуба — не выше 10% от фиксированной зарплаты футболиста. Если контракт игрока — миллион в год, а договор на три года, то агентские — 300 тысяч. Сумма трансфера к агентским отношения не имеет.

— Что значит фраза Федуна о том, что у Ломовицкого очень сильный агент, поэтому его продлили.

— Ломовицкого продлили в декабре, когда меня в клубе не было.

— А Мелкадзе платили премию за подпись?

— Нет. Это наш футболист, продлили на хороших условиях. Знаю, что в агентской среде формируется мнение, что мы платили агентские. Но их нет. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь

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