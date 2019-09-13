Томас Цорн объяснил уход из «Спартака» Вартапетова и Атаманенко
21:05
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему команду покинули глава медицинского штаба Михаил Вартапетов и коммерческий директор Александр Атаманенко.
— Почему ушел глава медицинского штаба Михаил Вартапетов?
— Плановое обновление всей структуры клуба.
— Клуб покинул коммерческий директор Александр Атаманенко. Кто его заменит?
— Мы объявим в ближайшее время.
— Это русский человек?
— Да. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна — здесь