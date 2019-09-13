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Томас Цорн объяснил уход из «Спартака» Вартапетова и Атаманенко

21:05
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему команду покинули глава медицинского штаба Михаил Вартапетов и коммерческий директор Александр Атаманенко.

— Почему ушел глава медицинского штаба Михаил Вартапетов?

— Плановое обновление всей структуры клуба.

— Клуб покинул коммерческий директор Александр Атаманенко. Кто его заменит?

— Мы объявим в ближайшее время.

— Это русский человек?

— Да. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь

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