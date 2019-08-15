Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход из клуба ряда ведущих легионеров команды. Зе Луиш летом перешел в «Порту», Луиз Адриану — в «Палмейрас», а Фернанду — в «Бэйцзин Гоань».

— Вы провели мощную трансферную кампанию, но потеряли иностранцев-лидеров прошлых лет — Зе, Адриану, Фернанду. Вот эта чистка, она была запланирована?

— У нас есть трансферный комитет. Мы не прошли в Лигу чемпионов, а бюджет — это же не бездонная бочка.

— Ну, у кого-то в России и бездонная.

— У кого-то да, у нас — нет. Надо зарабатывать. Было понятно, что чемпионский состав свой пик пережил, надо было омолаживать команду. На мой взгляд, он был слишком дорогой для нас. Хотели разгрузить бюджет, продать хорошо и купить подешевле. Несмотря на Тиля, который стал рекордной покупкой.

Фернанду и Адриану ушли поздно. Задача была такая, что их продавать, только если будет хорошее предложение. Все-таки это ценные игроки для «Спартака», а Фернанду, на мой взгляд, был одним из самых талантливых игроков команды. Получили хорошие деньги — 15 миллионов. Это топ-3 продаж «Спартака». И игрок сам хотел уйти. Он сам пришел и сказал, что у него хорошее предложение из Китая, что он там за год заработает столько, сколько в «Спартаке» за три.

— А кто заменит Фернанду?

— Мы будем брать опорника. До сентября мы еще точно возьмем одного игрока.