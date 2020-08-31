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«Только Дима, только победа». Болельщики «Локомотива» поддержали травмированного Баринова

22:34
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«Локомотив» на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором болельщики железнодорожников желают полузащитнику клубу Дмитрию Баринову скорейшего восстановления.

Накануне матча с «Зенитом» в 6-м туре Тинькофф РПЛ каждый желающий мог оставить послание на стене или сказать на камеру слова поддержки.

Дмитрий Баринов получил травму крестообразных связок во время дерби со «Спартаком» (1:2).

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