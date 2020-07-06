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TMW: ЦСКА предложил за форварда «Сан-Лоренсо» 8 миллионов евро

6 июля 2020, 17:42
Адольфо Гайч. Фото AFP
Адольфо Гайч. Фото AFP
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Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Tuttomercatoweb.

Московский клуб сделал предложение по 21-летнему нападающему в размере 8 миллионов евро. «Сан-Лоренсо» пока не ответил ЦСКА, однако в московском клубе уверены, что трансфер игрока будет закрыт.

В нынешнем сезоне Гайч сыграл за «Сан-Лоренсо» 13 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Сан-Лоренсо» рассчитан до лета следующего года. В активе нападающего имеется один матч в составе сборной Аргентины.

На Гайча также претендуют «Милан», «Интер», «Рома», «Парма», «Лидс» и «Вест Бромвич». «Сан-Лоренсо» ввиду непростого финансового положения готов продать игрока.

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