Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев в интервью клубному телевидению отметил, что его команда заслуживала ничьей в матче 16-го тура с «Зенитом» (0:1).

— На ничью с «Зенитом» мы точно наиграли, — рассказал Ткачев. — Были моменты у Эванса и Ломовицкого... Что поделать, проиграли чемпиону России и лидеру этого сезона. В интервью вратарь «Зенита» Кержаков сказал, что они нас переиграли. Но у нас другая точка зрения. После забитого мяча «Зенит» только и делал, что бил на Дзюбу и Азмуна, сдерживал нас. Игра давалась, в первом тайме мы смотрелись достойно, во втором — создали два момента.

— Когда при нулевом счете сделали проникающий пас на Кангву, думали, вот сейчас Эванс забьет?

— Эванс должен был решать. Обычно такие моменты он не упускает. Было видно, что Кержаков заваливается, можно было прокинуть, уйти в сторону и закатить мяч в пустые ворота. С его-то скоростью... Наверное, Эванс не ожидал такого паса от меня.

— На последней минуте матча с «Зенитом» в центре штрафной ждали пас от Ломовицкого?

— Ребята хорошо разыграли мяч, мы с Альваресом готовы были завершить атаку. Наверное, Саша не видел нас, на него сразу налетели соперники. Если бы отдал, мы бы с Альвой забили в пустые ворота. Но Саша решил сам ударить. Может, и были после матча какие-то эмоции, но он принял такое решение. Ничего страшного, забьем в следующий раз.

— Удалось пообщаться с Дзюбой?

— Только на поле при приветствии. Артем начал обнимать наших, я ему говорю: «Молодец, обнимаешь».

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