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Тимур Жамалетдинов — лучший игрок «Уфы» в ноябре

12:51
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Нападающий Тимур Жамалетдинов признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом месяце 23-летний футболист забил два гола в матче 16-го тура с «Тамбовом» (4:0) и сделал результативную передачу в 15-м туре с «Химками» (1:2). За игрока было отдано 59% голосов.

Второе место болельщики отдали нападающему Комнену Андричу (11,8%), тройку замкнул защитник Олег Данченко (5,6%).

После 17 туров «Уфа» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

В текущем сезоне форвард провел 15 матчей в РПЛ, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

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