Тимур Гурцкая: «Терри не перешел в «Спартак» из-за дочери. Он лично извинялся перед Федуном»

Агент Тимур Гурцкая рассказал, из-за чего сорвался переход бывшего защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри в «Спартак».

— Джон Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки, это единственная правда, — сказал в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Гурцкая. — Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визу, прошел медосмотр. Он уже был игроком «Спартака» в переписке руководства клуба в WhatsApp. Измайлов, Федун, врачи команды уже написали, что с ним побеседовали, что он едет в Москву.

Медосмотр Терри проходил в Риме, затем прилетел в Лондон. Без очереди пришел в посольство, за ним даже согласились отправить самолет, чтобы такого статусного игрока везти, но у его дочки начался нервный стресс. Ему позвонила директриса школы, сказала, что ребенок падает на пол, ревет, говорит, что папа уезжает в Москву, а там по улице ходят белые медведи и он никогда не вернется. У него дети близнецы. С мальчиком нормально, а у девочки была точно такая же история, когда Терри был в «Астон Вилле». Он должен был после каждой игры или тренировки возвращаться из Бирмингема в Лондон. У дочки с ним такая связь — просто чудовищная! Он был вынужден из-за нее закончить карьеру.

Терри оказался джентльменом, в отличие от многих людей. Это выдающийся спортсмен. Он приехал в Москву, лично перед Федуном извинился за эту ситуацию. Поднялся в ложу и извинился. Он сказал, что агенты провели блестящую работу, нет никаких вопросов, дали зарплату и все условия.