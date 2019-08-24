Тимур Гурцкая: «Каррера забраковал много игроков»

Известный агент Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал про трансферную кампанию в «Спартаке», когда команду возглавлял Массимо Каррера.

— Сначала селекционный отдел не осознал масштаб того, куда идет команда. Те футболисты, которых они предлагали, никогда бы не усилили «Спартак», — отметил Гурцкая. — Каррера лично просматривал всех потенциальных игроков. Что-то навязать ему было невозможно. Если он в идею не влюбляется, сам этого не захочет, то все бесполезно. Он забраковал много игроков.