Тимур Акмурзин: «Дасаев учил думать по-вратарски»

Вратарь «Спартака-2» Тимур Акмурзин рассказал, как в детстве занимался у экс-голкипера «Спартака» и сборной СССР Рината Дасаева.

— Отец ехал в машине и слушал новости по радио. Это было в день рождения Рината Файзрахмановича, и в новостях сказали, что у него есть детская школа, Дасаевская футбольная академия (ДФА). Она была в Лужниках, — цитирует официальный сайт «Спартака» Акмурзина. — И мы подумали: «Что еще может делать лучший вратарь мира в свой день рождения, если не тренировать детей?» Приезжаем в Лужники, начали спрашивать и искать Рината Файзрахмановича. Прошло немного времени — и к нам выходит Дасаев. Он начал со мной разговаривать, спросил, где я занимаюсь. Для меня это было удивительно, я такого не ожидал. Все-таки это человек такого масштаба! Представляете, вот так спонтанно приехать в огромные Лужники и найти там Дасаева! Это очень запоминающийся момент, с того дня у меня остались фотографии.

— Вы тогда понимали, кто такой Дасаев?

— Я был маленький, но знал, насколько это великий человек. И чем дальше, тем больше это осознаю. Дасаев — очень простой и открытый. В том возрасте было не так много каких-то индивидуальных бесед. Более действенно было сказать что-то, сделать замечание при всех, чтобы ты все понял и сразу исправился.

Дасаев учил думать по-вратарски. Он делал акцент в обучении именно на вратарские аспекты — как правильно прыгать, как правильно бегать, правильно ловить, перемещаться в воротах... Игра вратаря строится на нюансах, и Дасаев этим нюансам учил.