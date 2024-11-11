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Сегодня, 23:05

Тимошенко назвал Дзюбу душой коллектива «Акрона»

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Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко заявил, что его одноклубник Артем Дзюба быстро стал лидером и душой команды после своего прихода.

В воскресенье «тольяттинцы в гостевом матче 15-го тура РПЛ проиграли «Спартаку» (0:4). Дзюба вышел в стартовом составе, но голевыми действиями не отметился.

«Тяжелый матч, многое не получилось. Обязательно сделаем выводы. Не согласен с теми, кто критикует Дзюбу. Он свое дело делал, цеплялся за мяч, боролся. Артем сразу стал авторитетом в «Акроне», мы все его слушаем. Подсказывает, помогает, делает все, чтобы команда выигрывала и побеждала. И по результату это заметно.

Все ребята желают ему как можно скорее забить два мяча и догнать Кержакова. Разумеется, для него это очень важно. Он хороший футболист, хороший человек и быстро стал душой в раздевалке», — сказал Тимошенко «ВсеПроСпорт».

Дзюба стал игроком «Акрона» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне на счету 36-летнего нападающего 2 гола и 3 голевые передачи в 8 матчах за клуб.

Источник: ВсеПроСпорт
Артем Дзюба
ФК Акрон
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