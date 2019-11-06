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Тимофеев по условиям аренды не сыграет со «Спартаком»

19:43
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«Крылья Советов» начали подготовку к матчу 16-го тура чемпионата России со «Спартаком». С москвичами не смогут сыграть Никита Чернов и Артем Тимофеев, сообщает официальный сайт самарцев. Полузащитник пропустит встречу по условиям арендного соглашения, защитник — из-за перебора желтых карточек.

Александр Анюков, отбывший двухматчевую дисквалификацию, и Срджан Мияйлович, пропускавший встречу с «Рубином», могут принять участие в игре со «Спартаком».

Матч состоится 9 ноября в Москве и начнется в 19:00 (мск). На игру будет работать система ВАР.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17708

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