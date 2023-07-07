Тихонов высказался о полузащитнике «Спартака» Зиньковском
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском.
«На мой взгляд, от Михаила Игнатова, Даниила Денисова и Руслана Литвинова эти трое должны выйти на принципиально новый уровень. Это если делать акцент на своих воспитанниках. А из остальных, мне кажется, может выстрелить Данила Пруцев. Ему исполнилось 27 лет. Он уже не считается молодым, хотя все привыкли к тому, что он ещё мал. В его возрасте пора становиться игроком основы, лидером. В «Крыльях Советов» он был звездой, ему там давали полную свободу на поле, сам принимал решения и блистал. А здесь «Спартак»: давление болельщиков, прессы, все ждут только результата. Посредственная игра здесь не останется незаметной, как это было в Самаре. Я понимаю, когда ты молодой, тебе 20 лет и ты можешь сыграть супер, а потом провалиться в каких-то моментах. Но когда тебе 27, пора бы уже задуматься о том, кто ты. Он должен выходить на поле с первых минут и стараться приносить пользу в каждом эпизоде, создавать моменты, искать нестандартные решения. А не на 15 минут в концовке, чтобы отдать две-три обостряющие передачи», — приводит слова Тихонова RT.
В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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