Тихонов будет играть за команду любительской лиги

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов будет выступать за команду "Гефест", выступающую в любительской лиге.

– Официально: Андрей Тихонов – в "Гефесте"! Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включен в официальную заявку нашей команды! Уже в ближайшей принципиальной игре против "Динамо" должен состоятся дебют! Добро пожаловать в "Гефест", Андрей Валерьевич! ​– сообщает страница любительского клуба в Инстаграме.

"Гефест" выступает в высшем дивизионе северной лиги ЛФЛ Москвы. Команда Тихонова занимает второе место в турнирной таблице.