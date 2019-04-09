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Тихонов будет играть за команду любительской лиги

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Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов будет выступать за команду "Гефест", выступающую в любительской лиге.

– Официально: Андрей Тихонов – в "Гефесте"! Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включен в официальную заявку нашей команды! Уже в ближайшей принципиальной игре против "Динамо" должен состоятся дебют! Добро пожаловать в "Гефест", Андрей Валерьевич! ​– сообщает страница любительского клуба в Инстаграме.

"Гефест" выступает в высшем дивизионе северной лиги ЛФЛ Москвы. Команда Тихонова занимает второе место в турнирной таблице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥🔥🔥Официально: Андрей Тихонов- в "Гефесте"! Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включён в официальную заявку нашей команды! Уже в ближайшей принципиальной игре против "Динамо" должен состоятся дебют! Добро пожаловать в "Гефест", Андрей Валерьевич! #гефест #фкгефест #футбол #тихонов #лфл #лфлсевер #звенигород

Публикация от FC_Gefest (@fc_gefest) 8 Апр 2019 в 2:20 PDT

 

 

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