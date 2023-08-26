Терехин считает, что Сазонову рано переходить в европейский клуб

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин прокомментировал информацию о том, что защитник москвичей Саба Сазонов интересен «Удинезе».

«Думаю, что пока Сазонову рано переезжать в Европу, парень молодой еще, ему бы окрепнуть и набраться опыта в «Динамо». Он также играет за сборную Грузии, в международных матчах он тоже может повысить свой уровень. Что касается «Удинезе», то это крепкий середняк итальянского чемпионата — довольно неплохой выбор для первого клуба в Европе, ведь вряд ли Сабу сразу позовут в топ-клуб. Впрочем, я не верю, что этим летом он куда-то перейдет», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

Соглашение 21-летнего грузина с «Динамо» действует до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 4 матча во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает Сазонова в 3 миллиона евро.