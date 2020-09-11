Тедеско рассказал, попадет ли Кокорин в заявку «Спартака» на дерби

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что новичок красно-белых нападающий Александр Кокорин может попасть в заявку на игру 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России против ЦСКА.

— Кокорин попадет в заявку, он готов сыграть с ЦСКА?

— Надеемся, все будет хорошо. Он тренируется в основной группе, начал еще на прошлой неделе. Такой вариант существует. (Константин Алексеев)

Напомним, что 29-летний форвард перешел в «Спартак» на правах свободного агента перед началом сезона, однако не провел за красно-белых ни одной игры из-за восстановлений от травм.

Матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября, начало — в 19.00.