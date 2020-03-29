Тедеско рассказал, почему выбрал профессию тренера

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему выбрал эту профессию.

— Мне нравится быстрая связь, которую ты получаешь, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «ВКонтакте». — Три дня тренировок — и ты получаешь результат на поле. В футболе ты видишь результат каждую неделю. Когда ты выигрываешь, то это лучшая профессия в мире, когда проигрываешь — худшая. Мне нравится анализировать и реагировать на свои ошибки.

Психология в футболе очень важная. Как мысли и поступки людей могут влиять на игру? Как мотивировать людей, как повысить уверенность в своих силах? Ведь мы работаем с людьми, у которых помимо футбола есть своя жизнь, семья. И важно хорошо их знать, чтобы улавливать их настроение.