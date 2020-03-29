Тедеско поздравил Кутепова с рождением дочери

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поздравил защитника красно-белых Илью Кутепова с прибавлением в семье. У игрока родилась дочка.

— Очень рад за Илью Кутепова. Рождение дочери — это редкое радостное событие в нынешние дни, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «ВКонтакте». — Поздравляю его и его жену.

Это всегда положительные эмоции. Главное, чтобы он высыпался. Возможно, спортсмену даже стоит подумать о том, чтобы какое-то время пожить отдельно.