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Тедеско по-русски ответил на флеш-интервью перед матчем с «Сочи»

16:08
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Каждый матч для «Спартака» трудный и важный, как и всегда, — сказал в эфире «Матч ТВ» Тедеско на русском языке.

— Насколько важно «Спартаку» завершить 2020 год на первом месте в чемпионате?

— Абсолютно неважно. Мы можем быть вторыми, третьими, четвертыми или пятыми, важно развитие команды. Мне важно видеть, как команда развивается. В таблицу будем смотреть в мае.

Сочи — Спартак

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