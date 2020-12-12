Тедеско по-русски ответил на флеш-интервью перед матчем с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Каждый матч для «Спартака» трудный и важный, как и всегда, — сказал в эфире «Матч ТВ» Тедеско на русском языке.

— Насколько важно «Спартаку» завершить 2020 год на первом месте в чемпионате?

— Абсолютно неважно. Мы можем быть вторыми, третьими, четвертыми или пятыми, важно развитие команды. Мне важно видеть, как команда развивается. В таблицу будем смотреть в мае.