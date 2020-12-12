Тедеско по-русски ответил на флеш-интервью перед матчем с «Сочи»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
— Каждый матч для «Спартака» трудный и важный, как и всегда, — сказал в эфире «Матч ТВ» Тедеско на русском языке.
— Насколько важно «Спартаку» завершить 2020 год на первом месте в чемпионате?
— Абсолютно неважно. Мы можем быть вторыми, третьими, четвертыми или пятыми, важно развитие команды. Мне важно видеть, как команда развивается. В таблицу будем смотреть в мае.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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